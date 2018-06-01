Май текущего года в Киеве начался небывалой жарой, а закончился температурой немного выше нормы, определили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила + 18,8 ° С, что на 3,6 ° С выше климатической нормы. Нынешний май занял четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Особенностью месяца стало то, что первая декада оказалась аж на 7,1 °С теплее климатической нормы. Именно тогда в столице было зарегистрировано 12 температурных рекордов в течение шести дней. Кстати, в 2007 году в мае наблюдали до 22 температурных рекордов подряд.

Жарче всего в Киеве было 3 и 5 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 30,2 °С, а холоднее всего было 13 и 15 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 8,6 ° С.

Осадков в столице выпало 37 мм, что составило 70% климатической нормы.