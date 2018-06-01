Водитель полицейского, которое сбило в Киеве ребенка на велосипеде, заявил, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали.

Об этом сообщает Громадське.

По словам водителя Андрея, они работают в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции Киева. Водитель находится в шоковом состоянии после аварии.

Он сообщил, что работает в полиции уже 15 лет.

«Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил – он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо», - сказал водитель.

По его словам, в машине не было ни проблесковых маячков, ни сирен. Полицейские опровергли информацию свидетелей, которые заявили, что машина якобы ехала с сиреной.

«Он был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он, выходит, упал на капот, и его отбросило потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу мы вызвали скорую», - рассказал обстоятельства ДТП напарник водителя.

Полицейские утверждают, что они ехали на скорости, допустимой в городе.

Врач в отделении медосмотров не сообщила результатов анализов, сославшись на врачебную тайну.

Напомним, полиция подтвердила, что ребенка в Киеве сбил полицейский автомобиль на спецзадании. Ранее СМИ сообщили, что авто принадлежало к кортежу Президента Порошенко.