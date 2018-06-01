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В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова в четверг, 31 мая, скончались двое военнослужащих, которые получили ранения на Донбассе.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

«Сегодня в областной больнице Мечникова остановились сердца наших героев: бойца 24 бригады 47-летнего Юрия Довганика, который получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая, и 34-летнего Константина Гранова, бойца 92 бригады, который получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера», - написала она в Facebook.

Губа отметила, что ранения головы были несовместимы с жизнью.
ForUm

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