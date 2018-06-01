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В Киеве на улице Григоренко полицейский автомобиль, который выполнял спецзадание, сбил 13-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, произошло на улице Григоренко в Дарницком районе около 21:00. Volkswagen сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, скорая доставила его в больницу», - говорится в сообщении.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Оба сотрудника полиции, находившиеся в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на «Драгер»: прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.

Кроме того, полицейских доставляют к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.

Ранее Украинская правда, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщила, что ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль из кортежа президента.

Администрация Президента опровергла эту информацию.

«Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа Президента», - гвоорится  в ответе АП на запрос Українських Новин.

«На Позняках водитель автомобиля Volkswagen сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100. В срочном порядке пострадавшего госпитализировали. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек госорганов. Люди над водителем хотят устроить самосуд. На месте работает патрульная полиция», - сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
ForUm

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