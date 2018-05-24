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Национальный банк отмечает, что объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить около 5,5 млрд долларов.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.

«Мы о программе МВФ и ее объемах уже думали ранее. Размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ и желаемым уровнем... Такая цифра (5,5 млрд долларов), о которой говорили коллеги из международного института финансов, имеет такие параметры», - сказал он.

При этом НБУ, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка 2 млрд долларов в текущем году.

НБУ отмечает, что ближайшее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины.

Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала.

 Напомним, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.

  
ForUm

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