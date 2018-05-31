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Николаевский пункт временного пребывания иностранцев, построенный при поддержке Европейского Союза, введен в эксплуатацию, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

Запущенный в эксплуатацию центр является третьим в Украине (два других расположены в Черниговской и Волынской областях) и рассчитан на одновременное содержание до 100 иностранцев. Открытие центра должно существенно сократить расходы территориальных органов миграционной службы восточных и южных областей на транспортировку иностранцев.

Николаевский центр построен по проекту и с использованием опыта заведений аналогичного назначения, которые функционируют во многих странах мира, и оборудован современными системами безопасности и обеспечения жизнедеятельности. Созданы условия для обеспечения прав человека в соответствии со стандартами ЕС, с возможностью раздельного размещения различных категорий лиц, в том числе семей, помещения для проведения религиозных обрядов, занятия спортом.

Усиление противодействия незаконной миграции было одним из важных требований Плана действий по либерализации визового режима для Украины.

Согласно законодательству Украины, в пункты временного пребывания иностранцев (ПВПИ) помещаются по решению суда лица, не имеющие оснований для пребывания в Украине и не выполнившие решение миграционной службы о принудительном возвращении. Указанные лица находятся в ПВПИ до завершения идентификации и организации принудительного выдворения.
ForUm

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