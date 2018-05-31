Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал международные общественные организации, которых, по его словам, разочаровало «воскрешение» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он заявил на брифинге в четверг, сообщает «Украинская правда».

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, которые говорят: «Что это так?! Дезинформировали наше общество!» Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит, и вы на этом примере дали, вот – Amnesty International или «Репортеры без границ» – у нас еще один погибший журналист?» – сказал министр.

Он пообещал, что впредь украинские правоохранители не будут руководствоваться общественным мнением и будут делать все, что посчитают нужным, для спокойствия в Украине.

«Если бы была возможность сделать такие операции (с инсценировкой смерти. – Ред.) по всем остальным резонансным случаям, то мы бы делали это каждый день», - добавил Аваков.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения.

В международной негосударственной организации «Репортеры без границ» выразили возмущение спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.