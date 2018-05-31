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Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область в очередной раз подчеркнул, что делает все возможное, чтобы на украинскую землю вернулся мир. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Я отвергаю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения являются приемлемыми. Крайности по ура-патриотической идее авантюрного военного наступления, которая потребует жизней миллионов украинских героев. И вторая идея – капитуляция. Мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю. Пока я президент – ни клочка украинской земли мы не отдадим никому», - подчеркнул Порошенко во время выступления на празднике последнего звонка Ямницкого лицея.

Президент подчеркнул, что мир не означает сдать украинскую землю врагу и агрессору. «Мир означает вернуть украинский флаг и украинский суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и незаконно аннексированного Крыма», - добавил Порошенко, отметив, что первым шагом к миру является решение Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Востоке Украины.

«Почему это так важно? Как только приходят на наше приглашение миротворцы со всего мира, то российские оккупационные войска уходят из Украины. И дальше нам не нужно никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро найдем общий язык. Если бы только не было государства-агрессора», - подчеркнул Президент.

 
ForUm

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