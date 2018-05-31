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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией уличили в Смеле Черкасской местную жительницу в распространении сепаратистских материалов, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры «Русская весна», информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Затем она распространяла распечатанные на принтере «агитки» среди пророссийски настроенных жителей города.

Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили более двухсот экземпляров сепаратистских брошюр.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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