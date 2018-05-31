Вчера, 30 мая, в результате трагических случаев на воде погибли 5 детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Принимая сегодня утром дежурство за минувшие сутки, был шокирован количеством смертей наших детей в результате трагических случаев на воде. Только за один день, 30 мая, погибли 5 ребят. Еще и лето не началось, а уже столько трагедий», – написал он.

По словам Аброськина, на Волыни в двух районах в прудах утонули два мальчика 2009 г.р. и 2010 г.р. На Винничине утонул мальчик 2010 г.р., на Тернопольщине - мальчик 2011 г.р., и в Киеве - парень, 2004 г.р.

«Обращаюсь ко всем родителям - будьте внимательны к своим детям, убежден, что нельзя детям без присмотра находиться у водоемов. Объясняйте правила безопасности на воде, только так можно будет им сохранить жизнь», – подытожил он.