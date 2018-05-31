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РФ постоянно проталкивает идею «прямых переговоров» с ОРДЛО, чтобы завлечь Украину в ловушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Эту идею постоянно проталкивает Кремль, продвигая тезис «нас там нет» и «на  востоке идет гражданская война». Цель Кремля - ​​повторить в Украине сценарий Приднестровья. Во время встречи с вице-премьером Молдовы я услышал: стратегическая наша ошибка заключается в том, что мы согласились на «прямые переговоры с ПМР», – отметил замминистра.

По словам Туки, ловушка состоит в том, что через минуту после начала «прямых переговоров» Москва сделает «шаг в сторону»: «ну вот, теперь и договаривайтесь между собой».

«Выставив своих марионеток в качестве полноценной стороны переговоров, Кремль мгновенно займет позицию «наблюдателя и миротворца», снимая с себя всякую ответственность! Итак, Киеву придется иметь дело с «представителями», которые абсолютно ни на что не влияют (даже на сбор металлолома). Обстрелы? Разговаривайте с «республиками»! Погибает гражданское население? Разговаривайте с «республиками»!

Экологическое бедствие? Разговаривайте с «республиками»! Поэтому, уважаемые, когда слышите призывы к «прямым переговорам», знайте - «говорит Москва», – подчеркнул он.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко по итогам переговоров в Минске 30 мая заявила, что «представители РФ и их марионетки из ОРДЛО как и все предыдущие встречи кричали о «прямых переговорах республик и Киева».
ForUm

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