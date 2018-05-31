В апреле платежный баланс сведен с профицитом на уровне 290 млн долл. США, сообщает пресс-служба Национального банка.

Регулятор отмечает, что благодаря этому международные резервы за месяц выросли на 1,3% до 18,4 млрд долл. США по состоянию на конец апреля, что обеспечивало 3,3 месяца импорта будущего периода.

По итогам первых четырех месяцев 2018 года сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю (составило +18 млн долл. США).

В апреле текущий счет вернулся к положительным значениям (175 млн долл. США) по сравнению с дефицитом в марте (628 млн долл. США), благодаря сужению дефицита торговли товарами и более низким выплатам по обслуживанию государственного долга. В то же время апрельский профицит текущего счета был практически на уровне соответствующего месяца прошлого года.

За январь-апрель дефицит текущего счета (202 млн долл. США) незначительно превысил показатель прошлого года (176 млн долл. США).

Объемы экспорта в апреле выросли на 19,6% в годовом измерении до 3,7 млрд долл. США.

Всего за январь-апрель экспорт товаров вырос на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 14,1 млрд долл. США.

Объемы импорта товаров в апреле увеличились на 18,1% до 4,1 млрд долл. США прежде всего за счет неэнергетического импорта.