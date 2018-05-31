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За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной, боевые действия продолжались на всех направлениях, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

На луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Раненых безотлагательно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили: двое оккупантов уничтожены и четверо – ранены.

В течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00  потерь нет.
ForUm

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