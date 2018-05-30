Телеканал «Интер» будет транслировать футбольный чемпионат мира, который пройдет в России, сообщает Sport Arena.

«После тяжелого переговорного процесса телеканал «Интер» все-таки приобрел пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)», - пишет издание.

Официальное подтверждение этой информации должно поступить несколько позже, когда будут улажены последние детали соглашения.

НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир по политическим соображениям.

Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Мундиаль в России состоится с 14 июня по 15 июля.