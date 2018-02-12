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Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась транслировать ЧМ-2018 по футболу в России. Об этом в интервью «Урядовому кур'єру» заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

«Чемпионат мира по футболу в России, который пройдет в этом году. Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. НОТУ может показывать чемпионат мира в Москве? Нет», – заявил он.

Аласания также отметил, что другие телекомпании, которые имели договоренности о параллельном показе ЧМ-2018, узнав о позиции НОТУ, также начал отказываться от отрансляции.

Напомним, Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года. 
ForUm

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