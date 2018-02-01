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Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил член исполкома федерации Артем Франков, передает ТАСС.

«Ранее Федерация футбола Украины отправила письмо в ФИФА с такими объяснениями, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира. После чего национальная федерация отозвала свою квоту», - рассказал Франков.

Он добавил, что каждый украинский журналист, желающий аккредитоваться на мировое первенство 2018 года, может сделать это через ФИФА, если международная федерация согласится, или через Россию как страну-организатора.

 
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