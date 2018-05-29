Президент Петр Порошенко надеется, что до следующих выборов главы государства в Украине будет завершено создание инфраструктуры органов, борются с коррупцией.

«У нас до президентских выборов остался еще почти год, и я очень надеюсь, что нам удастся завершить создание в полном объеме антикоррупционной инфраструктуры, которой, хочу подчеркнуть, не имеет ни одна страна мира», - сказал Глава государства на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Республики Германия.

Порошенко напомнил, что с первых дней его каденции был принят ряд, направленных на борьбу с коррупционными преступлениями. «Мы ввели чрезвычайно эффективные меры, которые сегодня или ограничивают, или почти ликвидируют коррупцию во многих секторах экономики», - подчеркнул он.

Среди самых успешных Президент назвал создание и начало работы системы электронных закупок ProZorro. «Очень успешное применение системы ProZorro для государственных закупок, которая позволила сэкономить сотни миллиардов гривен», - подчеркнул Глава государства.

Следующим важным этапом Порошенко назвал антикоррупционные шаги в энергетической сфере, которые позволили ликвидировать дефицит бюджета НАК «Нафтогаз» в 10 млрд долларов и сделать его прибыльной компанией, «выровнять позиции и ликвидировать коррупционные потоки, которыми питалась вся без исключения предыдущая власть».

Не менее важным Президент назвал ликвидацию коррупционных схем в налоговой системе: «Только на компенсации НДС предыдущие коррупционеры клали в свой карман сотни миллионов долларов. На сегодняшний день все компании, включая немецкие, не имеют никаких проблем с прозрачной и автоматической компенсацией НДС».

Глава государства отметил, что гордится тем фактом, что именно по его инициативе в Украине было создано Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Также было создано Национальное агентство по предотвращению коррупции, внедрена система электронного декларирования, через которую сейчас 1,2 млн государственных служащих и людей, которые получают денежное обеспечение из государственного бюджета, отчитываются о своих доходах и доходах.

«На сегодняшний день общие и согласованные антикоррупционные шаги позволяют привлечь к уголовной ответственности за коррупционные действия и министров, и депутатов парламента, и губернаторов отдельных регионов. И это еще одно подтверждение абсолютно эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры», - заявил Порошенко.

Он также выразил надежду на завершение процесса создания антикоррупционного суда и подчеркнул, что делает для этого все от него зависящее. «22 декабря мной был зарегистрирован президентский законопроект об антикоррупционном суде, который был поддержан почти конституционным большинством», - сказал Президент.

«Сейчас парламент рассматривает почти две тысячи поправок к этому законопроекту, но я выражаю искреннее пожелание, что парламент сможет принять соответствующий законопроект, и мы сможем начать процесс создания антикоррупционного суда уже в июле этого года. И в этом году этот процесс будет завершен, и Украина будет иметь антикоррупционный суд», - резюмировал глава государства.