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В бельгийском городе Льеж полиция нейтрализовала нападавшего, который расстрелял двух полицейских и захватил в заложники женщину, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Отмечается, что вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре д’Аврой. Это произошло около 10:30 утра во вторник.

Очевидцы слышали много выстрелов. Люди в панике бежали с места стрельбы.

В результате стрельбы оба правоохранителя погибли.

Нападавший скрылся с места происшествия и взял в заложники женщину, работницу школы Атене Леони де Ваха. Школа расположена совсем рядом с местом стрельбы.

В инцидент вмешалась полиция. Нападавший был нейтрализован, утверждается в сообщении.

Пока никаких причин действий нападающего или возможных версий не выдвигают.

 
ForUm

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