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В 2017 году в Украине после вакцинации умерли 17 детей. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор «Центра общественного здоровья Минздрава» Владимир Курпита.

«В прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ», - отметил Курпита.

По его мнению, данные факты не вызвали резонанс в СМИ из-за того, что украинский рынок вакцин остается местом для торговых войн между разными компаниями.

«С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические «разборки», - подчеркнул Курпита.

Напомним, в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что количество фальшивых справок о вакцинации в Украине составляет около 30%
ForUm

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