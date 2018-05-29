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Сегодня утром в Кировоградской области автобуса, перевозивший шахтеров, столкнулся с грузовиком. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Сегодня утром автобус ГП «ВостГОК», перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся (с баллонами кислорода)», – написал он.

По словам Волынца, в результате ДТП есть пострадавшие. «Слава Богу, удалось избежать лишних жертв, ведь такой авторефрижератор может принести много проблем, особенно в перевернутом состоянии», – подчеркнул он.
ForUm

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