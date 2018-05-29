Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле сократился на 0,4%, или на 0,32 млрд долларов до 77,05 млрд долларов (по состоянию на 30 апреля) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец апреля составил 2 020,98 млрд гривен, или 77,05 млрд долларов против 2 053,60 млрд гривен, или 77,37 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 1 748,74 млрд гривен (66,67 млрд долларов) против 1 772,82 млрд гривен (66,79 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 280 млн долларов до 38,22 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 4,64 млрд гривен до 746,14 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 28,45 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 272,24 млрд гривен, или 10,38 млрд долларов.

Напомним, объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года составит 325,53 млрд в гривневом эквиваленте.