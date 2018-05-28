Мосгорсуд вынесет приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в понедельник, 4 июня.
Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин.
«Приговор Сущенко будет объявлен 4 июня 2018», - написал он в Twitter.
Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года— Mark Feygin (@FeyginMark) 28 мая 2018 г.
По словам Фейгина, обвинение просит для журналиста 14 лет лишения свободы.
Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко.— Mark Feygin (@FeyginMark) 28 мая 2018 г.
Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
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