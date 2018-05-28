Мосгорсуд вынесет приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в понедельник, 4 июня.

Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин.

«Приговор Сущенко будет объявлен 4 июня 2018», - написал он в Twitter.

Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 мая 2018 г.

По словам Фейгина, обвинение просит для журналиста 14 лет лишения свободы.

Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко. — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 мая 2018 г.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.