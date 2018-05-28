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Мосгорсуд вынесет приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в понедельник, 4 июня.

Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин.

«Приговор Сущенко будет объявлен 4 июня 2018», - написал он в Twitter.

 

 

По словам Фейгина, обвинение просит для журналиста 14 лет лишения свободы.

 

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 
ForUm

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