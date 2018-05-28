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В Киеве оперативники задержали мужчину, который «заминировал» церковь.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, после того как злоумышленник сообщил о заложенной взрывчатке в религиозном учреждении, он наблюдал за работой полиции.

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что на улице Шумского в Днепровском районе Киева заминировано здание церкви. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели. После проверки опасных предметов не обнаружили.

Во время осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали «минера».

Им оказался – 28-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
ForUm

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