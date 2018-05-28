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Вследствие выезда автомобиля при запрещающих показателях дорожной сигнализации на переезд, произошло столкновение с поездом

Сегодня в 8:15 на перегоне Абамеликово-Кодыма в Одесской области водитель автомобиль Nissan при работающей световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля, двое детей, находившихся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован.

На место аварии была вызвана скорая помощь, полиция и военизированная охрана «Укрзализныци».  

Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается. Поезд №764 Одесса-Киев задержан на 33 минут и поезд № 25 Одесса-Яремче на 1 час.

 
ForUm

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