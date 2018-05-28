На Закарпатье задержали пограничника, который подозревается в содействии перемещению через границу табачных изделий.
По данным Госпогранслужбы, мероприятия провела совместная межведомственная группа в составе сотрудников внутренней и собственной безопасности по Мукачевскому погранотряду, СБУ и процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.
Пограничника задержали во время получения неправомерной выгоды в результате реализации материалов уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины.
Свои услуги за помощь в перемещении сигарет через границу пограничник оценил в 1080 долларов.
Продолжаются неотложные следственные действия, проведены санкционированные обыски.
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