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На Закарпатье задержали пограничника, который подозревается в содействии перемещению через границу табачных изделий.

По данным Госпогранслужбы, мероприятия провела совместная межведомственная группа в составе сотрудников внутренней и собственной безопасности по Мукачевскому погранотряду, СБУ и процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.

Пограничника задержали во время получения неправомерной выгоды в результате реализации материалов уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Свои услуги за помощь в перемещении сигарет через границу пограничник оценил в 1080 долларов.

Продолжаются неотложные следственные действия, проведены санкционированные обыски.
ForUm

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