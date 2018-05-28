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За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. ВСУ давали адекватный ответ противнику.

На горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На донецком – вблизи Шахты «Бутовка», Красногоровки и Марьинки.

Обострилась ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

Вчера, около 19:00, во время короткого боестолкновения возле Павлополя, врагу нанесен урон. По уточненным данным трое оккупантов уничтожены и трое ранены. В то же время  судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.

Во время боевых действий прошедшие сутки двое военных получили ранения.

 

 
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