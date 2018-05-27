В субботу, 26 мая, после 16:00 вблизи села Деловое произошел оползень, сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Масса влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения «Мукачево - Рогатин», которая после международной трассы «Киев - Чоп» является основной транспортной артерией Закарпатья. По обе стороны образовалась очередь из автомобилей.

«Дорожные службы расчищают проезд с помощью спецтехники, - сообщил Москаль. - Задействованы также спасатели. В течение нескольких часов автомобильное движение по трассе должно быть восстановлено. Данных, что кто-то пострадал в результате оползня, нет, ситуация находится под контролем местных властей».