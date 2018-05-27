26-летний житель села Парасковеевка, который в 2014 году проверял автомобили и граждан на блокпосту террористов, сдался полиции Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Так, в июне 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде, молодой человек решил в свободное от работы на государственном предприятии время, служить террористам. Новобранец был направлен на блокпост, который располагался вблизи родного села.

«Он должен был осматривать автомобили и проверять водителей и пассажиров и блокировать перемещение украинской военной техники. После нескольких дней наемник понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, потому добровольно покинул ряды террористов и выехал на поиски лучшей доли в РФ», - говорится в сообщении.

Но жизнь на чужбине оказалось не лучше, чем работа на боевиков, поэтому мужчина вернулся домой. Узнав из средств массовой информации о том, что есть возможность освободиться от наказания, мужчина решил воспользоваться шансом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

После прохождения проверки и установления того, что на время пребывания в рядах «ДНР» подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.