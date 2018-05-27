Следственный комитет России в оккупированном Крыму повторно отказался возбудить уголовное дело по факту гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Он напомнил, что в феврале следствие уже отказывалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Веджие Кашка по основанию отсутствия событий, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (Убийство) , ч. 1 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности), ч. 4 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

Кроме того, было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении пятерых сотрудников МВД РФ по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), п. «в» ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ.

«Следователь указал в качестве основания своего отказа в возбуждении этих уголовных дел естественные причины смерти Веджие Кашка, основывая свой вывод на результатах судебно-медицинской экспертизы», - отметил Полозов.

После его заявления об ознакомлении с материалами проверки, в т.ч. с результатами СМЭ, постановление было отменено, а проверка возобновилась вновь еще на несколько месяцев.

Адвокат отметил, что в ходе проверки было проведено еще несколько экспертиз. По окончании проверки следователь вынес новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Помимо вышеперечисленных оснований, следствие в новом постановлении не стало возбуждать уголовное дело в отношении врача скорой медицинской помощи по ч. 2 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) УК РФ», - сообщил Полозов.

По его словам, для дальнейшего расследования обстоятельств гибели Веджие Кашка необходимо подробно, с привлечением специалистов, изучить все проведенные судебно-медицинские экспертизы и другие документы, собранные следствием в материале проверки. Однако, с февраля этот материал недоступен. До мая он находился в доследственном производстве следователя по возобновленной проверке, и уже почти месяц находится в российской прокуратуре в Крыму.

«Вчера мной было подано следователю повторное заявление об ознакомлении с материалом проверки. После ознакомления с материалом мной будет принято решение о порядке обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Веджие Кашка. Вне зависимости от процессуальных и бюрократических манипуляций, затягивающих процесс расследования дела Веджие Кашка, осуществляемых российской администрацией, оно будет продолжаться до исчерпывающего установления всех обстоятельств», - резюмировал адвокат.

23 ноября в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции.

При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

Прокуратура АРК, базирующаяся на материковой Украине, открыла уголовные производства по фактам проведения незаконных обысков, задержаний и смерти Кашка.

Веджие Кашка – ветеран крымскотатарского национального движения. Она родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Веджие Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром, она присоединилась к национальному движению крымских татар.