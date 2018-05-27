Представители украинской общины в Венгрии призвали депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого сложить мандат из-за посещения Крыма.
Соответствующее заявление за подписью представительницы украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригитты Суперак и президента Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрия Кравченко опубликовано в Facebook.
«Мы резко осуждаем любые посещение депутатами украинских самоуправлений оккупированных территорий Украины и участие в официальных мероприятиях, организованных оккупационными властями. Мы считаем абсолютно неприемлемыми действия депутата Анатолия Бурого, которые не совместимы со статусом депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии, и призываем его сложить полномочия депутата самоуправления и сдать мандат», - говорится в нем.
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