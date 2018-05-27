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В Луганской области двое военнослужащих одной из механизированных бригад самовольно оставили воинскую часть, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, выполняющей задания на луганском направлении, самовольно покинули воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих», - говорится в сообщении.

«Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР», – заявил официальный представитель так называемого министерства обороны «ЛНР» Андрей Марочко.

 
ForUm

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