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За прошедшие сутки, 26 мая, боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское на Луганщине. Вражеский обстрел позиций ВСУ из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергал опасности мирное население.

В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери – 4 погибших и 5 раненых.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

Во время боевых действий за прошедшие сутки погиб 1 и получили ранения четыре военнослужащих.
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