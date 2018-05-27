Футбольный матч финала Лиги чемпионов прошел без серьезных нарушений, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона», – сообщил начальник столичного главка Андрей Крищенко.

Он отметил, что на 00:35 завершилась полная эвакуация посетителей НСК «Олимпийский», а часть болельщиков, а это примерно до 5000 фанов «Ливерпуля» из парка Шевченко отбыли в аэропорт «Борисполь». Ситуация на основных спортивных локациях контролируется.

Напомним, после матча финала Лиги чемпионов возле НСК «Олимпийский» правоохранители задержали 18 человек, которые пытались спровоцировать драку.