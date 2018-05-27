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После матча финала Лиги чемпионов возле НСК «Олимпийский» правоохранители  задержали 18 человек, которые пытались спровоцировать драку. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В то же время руководитель столичных полицейских заметил, что на 00:35 произошла полная эвакуация посетителей НСК «Олимпийский», а часть болельщиков, а это примерно до 5000 фанов «Ливерпуля» из парка Шевченко уже отбыла в аэропорт «Борисполь». Ситуация на основных спортивных локациях контролируется.

Напомним, охрану общественного порядка во время матчей в Киеве обеспечивали почти 10 тысяч правоохранителей.
ForUm

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