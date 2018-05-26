Мадридский «Реал» со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и третий год подряд стал победителем главного клубного турнира Европы.

На 30 минуте капитан «Реала» Серхио Рамос грубо схватил за руку Мохаммеда Салаха и тот упал на газон. После вмешательства врачей и под аплодисменты трибун египтянин с грустью в глазах покинул поле. Спустя несколько минут за ним в подтрибунные помещение «Олимпийского» отправился Карвахаль.

Под конец первого тайма «Реал» выровнял игру и сам немного повладел инициативой. Бензема даже удалось отправить мяч в ворота Кариуса, но до этого судья свистнул положение вне игры у Роналду, так что, «сливочные» только зря обрадовались.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот «Ливерпуля». После суматохи и рикошета мяч отлетел к Начо, который одиноко стояла в центре штрафной. Испанец пробил над Кариусом, но мяч угодил в перекладину. Но уже вскоре мяч оказался в воротах Кариуса.

Причем, вратарь «Ливерпуля» сделал максимум, чтоб это случилось. Голкипер забрал мяч в руки после передачи и попытался выкинуть его, но это у него вышло. А вышло у него попасть в ногу Бензема, от которой мяч спокойно вкатился в ворота. Но «Ливерпуль» среагировал на пропущенный гол очень быстро. «Красные» заработали угловой, после которого Мане отправил мяч в ворота Наваса.

А после этого Зидан решил освежить игру и сменил Иско на Гареты Бейла. И некогда самый дорогой игрок мира сотворил шедевр, переправив в ворота ударом «ножницами» мяч после навеса Марсело.

После этого игра пошла на встречных курсах. Садио Мане бил из-за штрафной низом, но попал в штангу. В ответ Роналду вышел один на один с Кариусом, но голкипер справился с ударом португальца.

Под конец матча голкипер «Ливерпуля», который кроме ляпа выдавал и хорошие сейвы, снова подвел свою команду. В этот раз он справился с дальним ударом Бейла - мяч от рук вратаря влетел в ворота.

Напомним, мадридский «Реал» увеличил свой рекорд по победам в Кубке чемпионов. У команды из столицы Испании их уже 13.

По материалам: 112 Украина