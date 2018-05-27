Парламентские политические партии фактически полностью живут за государственные средства – 99% расходов партий в 2018 году осуществлялись за счет госбюджета Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины, за январь-март партии совокупно потратили 85,2 млн грн, из которых 84,4 млн – деньги госбюджета.

«Народный Фронт» потратил за три месяца 20,2 млн (из них 99% - деньги бюджета), БПП – 28,7 млн (99%), «Оппозиционный блок» - 6,3 млн (99%), «Самопомич» - 20 млн (99%), Радикальная партия Олега Ляшко – 5,5 млн (95%), ВО «Батькивщина» - 4,2 млн (92%).

В течение I квартала партии покупали за государственные средства даже такие товары первой необходимости как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисную бумагу и картриджи (в частности, это отражено в отчете РПЛ).

НФ и «Батькивщина» больше государственных средств потратили на аренду помещений (7,5 и 2,1 млн соответственно), БПП и «Оппозиционный блок» - на местные ячейки (17,3 и 3,5 млн), РПЛ - на зарплаты (2,2 млн), «Самопомич» - на материальные расходы и оплату услуг (7,5 млн).

Традиционно часть средств (6,3 млн) партии направили на оплату рекламы в СМИ. Больше всего средств на пропаганду потратила «Самопомич» - 2,9 млн на издательскую деятельность.

«Зависимость партий от госсредств является опасной тенденцией. Если завтра партии перестанут получать эти деньги, то им фактически придется закрыть офисы и прекратить существование. Это станет возможным, если партии не наберут на следующих выборах в ВР 2% голосов. Тогда они автоматически потеряют право на госфинансирование. Также важно, чтобы партии адекватно тратили государственные средства. Направления денег на работу ячеек и офисов является необходимыми расходами, что способствует детенизации и развитию партий. Зато, расходование средств на рекламу – это политический пиар, что противоречит идее госфинансирования», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Для уменьшения зависимости от госфинансирования партии должны привлекать средства от членских взносов и деньги от физических и юридических лиц. Однако на данный момент этих средств недостаточно для того, чтобы покрыть партийные расходы.

К примеру, по данным НАПК, в 2017 году «Оппозиционный блок» получил 6,6 млн грн от взносов физических и юридических лиц. Исходя из нынешних расходов партии, этого хватило бы на финансирование деятельности только за три месяца (за I квартал 2018 партия потратила более 6 млн.).

РПЛ получила за год 1,1 млн взносов (при этом только за январь-март было потрачено более 5 млн). НФ привлек за год лишь 6 тыс. грн взносов, а потратил за I квартал – свыше 20 млн.