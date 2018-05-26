Патрульные полицейские Киева задержали злоумышленников, ограбивших иностранку на Крещатике. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

К сотрудникам полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности возле фан-зоны, обратилась гражданка Испании и сообщила об ограблении: к ним подошли мужчины и вырвали из рук кошелек, в котором были деньги и билеты на сегодняшний финальный матч Лиги чемпионов.

Правоохранители срочно передали приметы злоумышленников своим коллегам. Патрульные полицейские, которые находились с другой стороны фан-зоны, заметили двух мужчин, остановили их и доставили в Печерское управление полиции. Уже установлено, что один из них – россиянин, другой – уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделке документов.

Мужчин задерживают в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи изымают записи с видеокамер наблюдения, которые находятся рядом с местом происшествия. Также продолжается сбор доказательной базы.