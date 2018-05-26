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Уже сутки Одессу лихорадит. В ночь с 24-го на 25-е мая состоялось очередное, 3-е, якобы покушение на жизнь одесского активиста, бывшего руководителя одесского «Правого Сектора» Сергея Стерненко.

Об этом сообщает сайт ivasi.news.

На этот раз инцидент закончился смертью «нападавшего». Следствие в данный момент, среди прочих версий, рассматривает также превышение самообороны и умышленное убийство.  Попробуем собрать факты.

По имеющейся на данный момент информации Стерненко погнался за потерпевшим и нанес ему 4 удара ножом, вследствие чего атакованный умер от кровопотери. Нанесший смертельные ранения Стерненко демонстрировал предсмертную агонию жертвы в прямом эфире Facebook. Примечателен тот факт, что погибший не был сепаратистом и приверженцем идей так называемого «русского мира», и совсем недавно проходил службе в рядах 25-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины и был отцом троих детей. Второй нападавший на Стерненко сейчас задержан и дает показания, по информации СМИ оружия у обоих противников Стерненко не было.

Напомним, в декабре 2017 года на сайте Киевского районного суда г. Одесса появилась информация о том, что Стерненко подозревается в сбыте наркотиков. В ноябре 2017 г. во время конфликта между активистами и полицией в «Зеленом театре» Одессы разбили голову главе Одесского ГУНП Дмитрию Головину. За задержанного по подозрению в причастности к данному преступлению Стерненко тогда внес залог в размере 600 тыс. грн  руководитель Одесской ОГА Максим Степанов.

А теперь о последствиях. Остается открытым вопрос, несет ли ответственность за смерть отца троих детей, военнослужащего ВСУ, одесский губернатор Максим Степанов, ведь не внеси он в свое время залог за одиозного радикала – вся эта история не произошла бы, и три украинских ребенка не остались бы сиротами.

И это может нести вполне конкретные последствия. Как указал Facebook экс-сотрудник одесской мэрии Олег Долженков, с учетом высокого положения Степанова, может быть рассмотрен вопрос о нарушении присяги госслужащего, или «дискредитации статуса госслужащего», или действиях, несовместимые с этическим кодексом госслужбы.

«Как бы ни разрешилась ситуация с уголовно-правовой точки зрения, ущерб авторитету власти нанесен огромный, и это думаю не надо отдельно обосновывать. Это формальный повод для законной отставки, как я понимаю ситуацию. Хотя не мог, конечно, именно этого предвидеть, но обязан был понимать, с персоной какого уровня развития и культуры во всеуслышанье связывает губернаторское имя и статус, и чем это может закончиться – не этим, так другим»,– подытожил Долженков.
ForUm

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