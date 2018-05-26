Сегодня утром в терминале «D» аэропорта «Борисполь» во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров – гражданин Ирана заявил, что является террористом.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, гражданин следовал транзитом из Тегерана.

«Лицо задержано группой реагирования отдела Пограничной службы. Багаж пассажира осмотрен с использованием служебной собаки, натренированной на выявление взрывчатки. Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется», - сообщил Слободян.