Сегодня ночью, около 00:26, правоохранители получили сообщение о пожаре на улице Джамбула в Ужгороде, во дворе которого горело авто.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на Главное управление национальной полиции Закарпатья, на место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что загорелся автомобиль Mitsubishi Grandis, который принадлежит жителю областного центра. Авто уничтожил авто.

Пострадавших нет.

По факту пожара Ужгородским отделом полиции начато уголовное производство по ч.2 статьи 194 УК, то есть умышленное повреждение имущества. С места происшествия были отправлены образцы на экспертизу.

По информации источника, горело авто местного прокурора Ивана Демьянчука.