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Вчера на Черниговщине на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве, сообщает пресс-служба погранведомтсва.

Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска «Новые Яриловичи» автомобилем «Форд». Исходя из оценки и анализа рисков, в отношении данных граждан провели мероприятия по дополнительной проверке.

Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК «Торпедо» (г. Владимир). Кроме того, в ходе совместного с представителями таможни осмотра у них была найдена символика с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас футбольного клуба.

По результатам проверки гражданам России отказали в пропуске через государственную границу и вернули обратно. По данному факту проинформированы взаимодействующие органы.

 
ForUm

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