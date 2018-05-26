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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции Евросоюза в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в украинском вопросе.

«Теперь мяч на поле России и Украины. Это просто. Мы не отменим санкции, если ничего не будет сделано. Мы обсуждали это с Владимиром Путиным», - сказал Макрон в пятницу, 25 мая, в Санкт-Петербурге после встречи со своим российским коллегой, передает DW.

Он отметил, что в июле страны Европейского Союза рассмотрят вопрос продления санкций в отношении России. 24 мая Макрон и президент РФ Владимир Путин заявили о поддержке Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.

Европейский Союз ввел экономические санкции в отношении России из-за ее агрессии в Украине в июле 2014 года сроком на один год, а в марте 2015 года их возможную отмену привязали к выполнению Москвой Минских соглашений до конца 2015 года.

Поскольку Россия не выполнила все свои обязательства, лидеры ЕС неоднократно принимали решение о продлении санкций еще на полгода. Последний раз секторальные санкции Евросоюза против РФ были продолжены Советом ЕС в декабре 2017 года – до 31 июля 2018 года.

 
ForUm

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