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Букмекерские компании считают испанский «Реал Мадрид» фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

По их мнению, основное время матча закончится со счетом 1:1. Менее вероятна победа «Реала» со счетом 2:1, передает Радио Свобода.

Букмекеры также определили наиболее возможных авторов голов: в составе мадридцев это португалец Криштиану Роналду, а в составе их оппонентов – египтянин Мохаммед Салах.

Финал Лиги чемпионов между испанским «Реал Мадридом» и английским «Ливерпулем» состоится 26 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Для «Реала» это будет четвертый финал этого турнира за последние пять сезонов: мадридцы побеждали в Лиге чемпионов в 2014, 2016 и 2017 годах. В общем испанская команда выигрывала трофей 12 раз.

«Ливерпуль» в последний раз играл в финале самого престижного европейского клубного турнира в 2007 году. Тогда англичане проиграли итальянскому «Милану». На счету «Ливерпуля» пять побед в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов (так турнир назывался до 1992 года). Одну из них «красные» получили, одолев в финальном матче «Реал». Это произошло в 1981 году.
ForUm

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