Бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез месяц назад, находится в российском СИЗО, однако он законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа.

Как сообщила Украинской правде мать пропавшего мужчины Лариса Шумкова, 26 сентября, поздно вечером на домашний адрес поступило открытое письмо от Следственного комитета ФСБ РФ в Брянской области, где указано, что Александр Шумков находится в брянском СИЗО.

«В письме было сказано, что он был задержан работниками ФСБ еще 6 сентября в 15 часов дня по подозрению в совершении преступления по ч.2 ст. 282 УК РФ - участие в экстремистских организациях», - сказала Шумкова.

Женщина не верит, что ее сын мог самостоятельно поехать в Россию.

«Я не верю, что мой сын мог добровольно поехать в Россию. Ведь он с 16 лет был активным участником правого движения. Учитывая его биографию, он понимал, что его ждет в РФ», - отметила Шумкова.

По ее словам, сын исчез еще в конце августа – «просто не вернулся с работы». Женщина уверена, что никуда ехать он не собирался.

По данным пограничной службы, есть информация о том, что 23 августа Шумков якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.

Шумкова отмечает, что информацию о том, что ее сын якобы задержан ФСБ РФ, получила еще в начале сентября от одного херсонского сепаратиста.

Она долгое время никому не сообщала об исчезновении сына, поскольку точно не знала, где он может быть и боялась навредить. Поэтому, вместе с друзьями сына с правого движения пытались выяснить о нем информацию.

Женщина предоставила фотокопию письма, но плохого качества. По просьбе сфотографировать лучше, сказала, что пока не такой возможности ни у нее, ни у знакомых.

Как рассказал пресс-секретарь ОО «ДІЯ» Андрей «Богема» Шараскин, Шумков действительно был охранником Яроша. «Мы проводим собственное расследование», - сказал он.

Шумкова обратилась в СБУ, консульский отдел МИД Украины и к уполномоченному по правам человека Валерии Лутковской с соответствующими письмами.

«В СБУ мне сказали, что это не их дело, а в МИД сообщили, что очень хорошо, что есть письмо – поскольку Россия не часто сообщает об украинских пленных. Пообещали попытаться узнать, что с ним и действительно ли он там», - сказала она.

По статье, по которой арестовали Шумкова, в РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 600 необлагаемых минимумов за три года заработка, принудительными работами на срок от одного до четырех лет с ограничением свободы до одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.

В МИД пообещали разобраться и впоследствии сообщить информацию относительно исчезновения и местонахождение Александра Шумкова.

По данным активистов «Самообороны Херсонщины» Александр Шумков родился в 1989 году. Во время революционных событий, в 2014 и частично в 2015, он входил в охрану Яроша.

Позже работал в Чернобаевской воинской части, с осени должно было начаться его обучение для повышения образовательно-квалификационного уровня и дальнейшего продвижения по военной службе.