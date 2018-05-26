Полиция задержала четырех парней за поджог торговых киосков на рынке в Киеве.

По данным пресс-службы столичного главка, огнем повреждены пять торговых киосков общей площадью около 300 квадратных метров.

Ночью, в 02:55, в дежурную часть Святошинского управления полиции поступила информация о том, что на проспекте Академика Палладина горит нежилое помещение на рынке недалеко от станции метрополитена.

Полицейские выехали на вызов. На месте уже работали пожарные, боровшиеся с огнем более часа. Впоследствии правоохранители установили, что люди не пострадали.

Спасатели сообщили, что вероятной причиной возгорания был поджог. Правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались со свидетелями. Они сообщили следователям, что видели подозрительное авто, которое выезжало с места происшествия.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко, во время отработки территории района патрульные остановили разыскиваемый автомобиль, в салоне которого находилось четверо мужчин. Их доставили в территориальное управление полиции. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

«Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Это жители Киевщины – 1992, 1984, 1991, и 1987 года рождения. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении умышленного повреждения имущества путем поджога. Им грозит до десяти лет лишения свободы», - добавил Ткаченко.