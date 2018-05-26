25 мая детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Получение неправомерной выгоды).

Также о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины, сообщается его пособнику, сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, упомянутый чиновник по предварительному сговору с пособником (физическим лицом) требовал и получил неправомерную выгоду в размере 90 тыс. долл. от другого физического лица. Неправомерная выгода получена за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета.

24 мая во время обыска детективы НАБУ обнаружили и изъяли предмет неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2018 года.