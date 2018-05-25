Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятках депутата Коцюбинского поселкового совета Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что один из депутатов требовал 50 тысяч гривен в месяц от председателя поселкового совета Коцюбинского за принятие решений, необходимых для функционирования населенного пункта. За эту сумму злоумышленник гарантировал обеспечение голосов нескольких депутатов для принятия необходимых решений.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что депутат требовал от чиновника 5 тысяч долларов за результативное голосование о выделении земельного участка под строительство стадиона в центральной части поселка.

Правоохранители задержали депутата и посредника, местного «общественного» активиста, в Ирпене после получения части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.