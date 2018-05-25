В работе системы оформления биометрических документов возникли временные осложнения. Об этом сообщается на странице Государственной миграционной службы в Facebook.

«Из-за выхода из строя сетевого оборудования, подразделения, которые оформляют и выдают биометрические документы, имеют перебои со связью с цетральной базой данных миграционной службы», – говорится в сообщении.

В ГМС подчеркнули, что инженеры активно работают над решением проблемы, по их прогнозам работа системы будет восстановлена 25 мая.