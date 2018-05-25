Мэр Харькова Геннадий Кернес заплатил 400 тыс. долларов за приезд в город советника Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани в ноябре 2017 года. Об этом сообщает Страна.ua.

Как напоминает издание, в ноябре 2017 года советника Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани с помпой прибыл в Харьков и встретился с Геннадием Кернесом.

«По информации источников «Страны» в дипломатических кругах, за этот визит представитель американского президента получил не только вкусный каравай, но и 400 тысяч долларов», – отмечается в публикации.

По информации «Страны», в Харьков Джулиани прилетел на чартерном рейсе из США.

«Примерная его стоимость – 130 000 долларов. Кто оплатил соратнику Трампа этот перелет – не сообщалось», – сообщает издание.

Ссылаясь на источник в кругах украинских политтехнологов, в публикации отмечается, что опция «купи встречу с американским политиком» в последний год-два начала активно продаваться на рынке пиар-услуг.

«Цифры колеблются от нескольких десятков тысяч долларов за встречу в Вашингтоне и до нескольких сот тысяч долларов за приезд политика в Украину или же публичное выражение поддержки», - говорит политтехнолог, цитирует «Страна».