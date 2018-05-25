Мэр Харькова Геннадий Кернес заплатил 400 тыс. долларов за приезд в город советника Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани в ноябре 2017 года. Об этом сообщает Страна.ua.
Как напоминает издание, в ноябре 2017 года советника Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани с помпой прибыл в Харьков и встретился с Геннадием Кернесом.
«По информации источников «Страны» в дипломатических кругах, за этот визит представитель американского президента получил не только вкусный каравай, но и 400 тысяч долларов», – отмечается в публикации.
По информации «Страны», в Харьков Джулиани прилетел на чартерном рейсе из США.
«Примерная его стоимость – 130 000 долларов. Кто оплатил соратнику Трампа этот перелет – не сообщалось», – сообщает издание.
Ссылаясь на источник в кругах украинских политтехнологов, в публикации отмечается, что опция «купи встречу с американским политиком» в последний год-два начала активно продаваться на рынке пиар-услуг.
«Цифры колеблются от нескольких десятков тысяч долларов за встречу в Вашингтоне и до нескольких сот тысяч долларов за приезд политика в Украину или же публичное выражение поддержки», - говорит политтехнолог, цитирует «Страна».
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