также в разделеПолитика
Луценко просит Раду снять неприкосновенность с Колесникова 12
«Самопомич» торпедирует сотрудничество Украины и ЕС в энергетике 26
Госдеп: РФ должна понести ответственность за сбитие MH17 27
Конгресс США одобрил выделение Украине $250 миллионов на вооружение в 2019 году 22
Макрон предложил Путину «найти решение» по Украине 197
Савченко обжаловала свой арест в КСУ 91
Порошенко о результатах следствия по МН17: Зло будет наказано 53
Украина ввела санкции против Кадырова 82
Обнародован новый санкционный список Украины 112
АП требует опровергнуть информацию о «платной» встрече Порошенко и Трампа 92
Путин и Макрон обсудят ситуацию на востоке Украины 46
В РФ заявили, что Украина не выплатила СНГ 300 миллионов рублей 65
ВВС: Порошенко выложил не менее $400 тысяч за встречу с Трампом 150
«Наш ответ зрадофилам»: Порошенко доволен строительством на «Широком Лане» 68
СМИ: Онищенко может быть связан со спецслужбами РФ 168
Иво Бобул идет в президенты 76
Открылась правда: блогер рассказал, кому на самом деле симпатизируют украинцы 307
Порошенко опубликовал указ о выходе Украины из международных договоров СНГ 175

Мэр Харькова Геннадий Кернес заплатил 400 тыс. долларов за приезд в город советника Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани в ноябре 2017 года. Об этом сообщает Страна.ua.

Как напоминает издание, в ноябре 2017 года советника Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани с помпой прибыл в Харьков и встретился с Геннадием Кернесом.

«По информации источников «Страны» в дипломатических кругах, за этот визит представитель американского президента получил не только вкусный каравай, но и 400 тысяч долларов», – отмечается в публикации.

По информации «Страны», в Харьков Джулиани прилетел на чартерном рейсе из США.

«Примерная его стоимость – 130 000 долларов. Кто оплатил соратнику Трампа этот перелет – не сообщалось», – сообщает издание.

Ссылаясь на источник в кругах украинских политтехнологов, в публикации отмечается, что опция «купи встречу с американским политиком» в последний год-два начала активно продаваться на рынке пиар-услуг.

«Цифры колеблются от нескольких десятков тысяч долларов за встречу в Вашингтоне и до нескольких сот тысяч долларов за приезд политика в Украину или же публичное выражение поддержки», - говорит политтехнолог, цитирует «Страна».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги