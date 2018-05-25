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В ресторане города Миссиссога в канадской провинции Онтарио прогремел взрыв. Пострадали по меньшей мере 15 человек, состояние троих из них оценивается как критическое.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Global News, взрыв произошел поздно вечером в четверг в ресторане индийской кухни Bombay Bhel, расположенном рядом с торговым центром.

Как сообщила местная полиция в Twitter, двое подозреваемых разыскиваются в связи с прогремевшим взрывом. Проводится спецоперация по их поимке.

На опубликованном полицией фото видно, как двое неизвестных в черных толстовках с капюшонами входят в ресторан, в руках у одного из них виден небольшой предмет, который, скорее всего, и был взорван впоследствии.
 
ForUm

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